12.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Прибалтика, Россия, Украина
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Крым – только начало: Россия вернет русские земли Прибалтики и Украины




Россия не считает, что процесс возвращения исторических русских земель должен ограничиваться Крымом. И Украина, и антироссийски настроенные страны Прибалтики рискуют не сохранить свою целостность в ближайшие годы.

Об этом в эфире программы «Первый проект» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – это наша гордость, это неотъемлемая часть Российской Федерации. Крым – это возвращение нашей русской земли в Россию. И не последнее, я надеюсь. Когда будет победа, мы вам сообщим», – заявил Толстой.

На уточняющий вопрос телеведущего, о чем еще может идти речь, Толстой ответил, что «победы будут следовать одна за другой».

«Не торопитесь, давайте поживем. В России надо жить долго, как говорят. Давайте посмотрим, что будет через 50 лет, как все это будет выглядеть и так далее.

Есть ли шансы сохраниться, допустим, независимой Украине, есть ли шансы сохраниться этим злобным карликам, которые все время тявкают на нас (Толстой намекает на страны Прибалтики, – авт.), есть ли шансы у территорий, которые отделились от ряда стран на самостоятельное развитие. Посмотрим», – сказал зампред Думы.

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