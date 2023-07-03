Крым тонет во фруктовом урожае

За последние годы в Крыму площадь садов увеличилась на треть – до 16 тысяч га. Яблоки, груша, черешня, слива, абрикос и персик тоннами разлетаются по регионам России, по большей части в Москву и Санкт-Петербург.

Там прогнозируемый спрос и потребитель, а Крыму таких объемов не переварить – нужны хранилища и предприятия по переработке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вслед за черешней пришла пора собирать персик. Больше всего персиковых садов в Бахчисарайском и Джанкойском районах, но с некоторых пор персик поселился в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах – всего 870 га. В прошлом году собрали урожай около 2 тысяч тонн, в этом будет не меньше.

«Уборка у нас началась с 15 июня, как в прошлом году, и продлится вплоть до середины октября. Осадки пришли уже в период роста плодов, это больше влияет на то, чтобы не было никаких заболеваний. То есть, нужно своевременно проводить защиту сада, опрыскивание, на сам урожай это уже не влияет – сам персик никуда не денется», – уверяет генеральный директор ООО «Персики Бахчисарая» Алексей Наседкин.

С импортных средств защиты растений аграрии уходят на отечественные аналоги, иначе конечная цена товара будет запредельная. Крымский рынок в сезон сбора урожая ставит ценник на уровне 150-250 рублей за кило, и берет небольшими партиями. А за смену в саду могут собрать 5 тонн плодов, которые тут же нужно везти на прилавок – персики долго не лежат. Холодильными складами с регулированием температуры и газовой среды могут похвастаться далеко не все предприятия, поэтому урожай с ветки сразу отправляется на прилавок, и здесь главное не пропустить момент, когда персик уже готов к транспортировке.

Мягкие плоды останутся в Крыму, но тоже отправятся на оптовый рынок «Привоз». С местным ритейлом у крымских садоводов давно не складывается, и отчасти по причине отсутствия тех же холодильников – в розничную сеть нужны прогнозируемые поставки, а без товарных запасов их организовать нельзя.

Еще одно направление, которого пока в Крыму единицы, линии переработки фруктов. Консервация плодов велась на полуострове еще с царских времен, и только последние 30 лет оказалась не у дел.

«Я думаю, что когда у нас начнут плодоносить все новые посадки, то будет очень много продукции, которую надо будет куда-то девать. В свежем виде её просто за день всю продать куда-то будет очень тяжело, не смогут купить сразу весь объем. И даже сейчас есть нестандартные плоды, которые в сеть не пойдут, а пойдут на рынок. И вот, когда в свежем виде уже будет у нас рынок переполнен, тогда уже, мне кажется, начнутся вложения в переработку», – заверил Наседкин.

В целом в Крыму выращивают около 30 сортов персика. В прошлом году производители впервые выставили бренд «Крымский персик» на Всероссийском конкурсе «Вкусы России» и намерены повторить свой успех на нынешней выставке.