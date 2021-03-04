Крым тоже хочет музейную мега-стройку как в Севастополе

04.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Крыму необходим современный музейно-выставочный комплекс, где проводились бы культурные мероприятия.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил сенатор Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик поинтересовался, знает ли об этом министр культуры Ольга Любимова, и планируется ли участие ведомства в создании такого центра.

«У нас много музеев, у нас много различных археологических объектов, культурных объектов. Но у нас нет того, что могло бы объединить, у нас нет современного музейно-выставочного комплекса. Вот об этом долгие годы говорит руководство Крыма. Знаете ли вы об этом проекте что-то и готовы ли вы его поддержать?» – спросил Цеков.

На это Любимова ответила, что не знает о том, что Крыму нужен такой комплекс, потому что из региона не поступало таких просьб:

«Пока с таким серьезным проектом уже на уровне проектно-сметной документации на Министерство культуры регион не выходил. Я знаю, что это действительно очевидная ситуация для Крыма, потому что мы понимаем, что это кузница и нашей археологии, и невероятное количество музеев. Действительно это решать региону – нужен ли при таком количестве музеев единый центр, объединяющий их. Это очень важно, чтобы в такой ситуации регион представлял себе точно концепцию этого музея, чему посвящен этот центр, чтобы это решение исходило из региона. Чтобы не в Министерстве культуры вам предлагали, а чтобы от вас поступило конкретное предложение по тому, как вы видите структурно музеификацию такого большого центра. Потому что мы понимаем, что если строить современное музейное пространство, это должно быть мощное, красивое, эстетичное, современное здание, внутри которого не только фасады радовали, но и содержание соответствовало тому запросу, который я знаю, что существует».

При этом, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что современный музейный центр будет построен в Севастополе, который территориальной также относится к Крыму: «Сергей Павлович, вы знаете, что Севастополь включен в число регионов, городов, где будут создаваться новые, современные музейно-выставочные, театральные комплексы по типу как в Калининграде сейчас вводится. Поэтому такой комплекс будет в Севастополе. Севастополь – это тоже Крым».