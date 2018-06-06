Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Ливадия, Михаил Рябов
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Донбасс, Политика, Россия, Украина

Крым требует амнистии для Новороссии


Проводимая при поддержке Запада политика русофобии на Украине приняла «наиболее дикие и уродливые формы».

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на фестивале «Великое русское слово» в Ливадии.

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«Запад и его сателлиты в постсоветских странах проводят агрессивную политику, направленную на разрушение гуманитарного пространства Русского мира, на вытеснение русского языка и русской культуры, на переформатирование сознания русскоязычного населения. Наиболее дикие и уродливые формы эта агрессия приняла на Украине», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, недопустимой является ситуация, когда российские суды принимают решения «о депортации защитников Русского мира под наши рассуждения о единстве», а «тысячи других соотечественников безуспешно пытаются получить гражданство РФ».

«На прошлом форуме я уже говорил о необходимости полной миграционной амнистии для жителей Новороссии. О том, что нужен более осмысленный и менее формальный, менее бюрократический подход в вопросах реализации программ, связанных с переселением и обустройством наших соотечественников. Это в полной мере соответствует стратегическим интересам нашей страны», – сказал Аксенов.

По его мнению, Крым сегодня является витриной для Украины.

«Результаты развития полуострова в условиях блокад и санкций особенно впечатляют на фоне экономической и культурной деградации Украины и других постсоветских стран, в которых правят русофобские режимы, обласканные Западом. Так и хочется повторить вслед за классиком: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» – заявил глава Крыма.

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