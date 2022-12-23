«Крым Украине не по зубам» – Ковитиди уверяет, что оснований для паники нет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не сможет захватить Крым, но специально сеет панику на полуострове.

Об этом на заседании комиссии СовФеда по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украина преднамеренно нагнетает тему крымского наступления для того, чтобы внести смятение в обществе и посеять панические настроения. Мы, крымчане, это прекрасно осознаем. Необходимо понимать, что сейчас Киеву не до Крыма. Вооруженным силам Украины необходимо срочном решить ряд стратегических задач на Сватовском направлении, Кременной, удержать Артемовск (они его называют Бахмут), ну и, конечно, они пытаются прорваться к Азовскому морю в Запорожской области», – сказала Ковитиди.

Перечисленные сенатором «горячие» направления, вообще-то вызывают удивление, ведь прорыв к Азовскому морю как раз и анонсируется Киевом как уничтожение сухопутного коридора в Крым и первый этап для захвата полуострова.

В отличие от сенатора, военные, похоже, осознают всю серьезность положения, иначе бы возле полуострова не возводились линии укреплений.

Врагам России будет «не до Крыма», если русская армия вернет инициативу и вновь будет стоять у стен Киева, откуда она ушла в результате переговоров «по дескалации», которые, как и Минские соглашения, и зерновая сделка, «внезапно» обернулись обманом России.

Впрочем, Ковитиди ни о чем этом предпочла не упоминать.

«Мы сегодня понимаем о том, что украинской власти, которая себя уже скомпрометировала, чрезвычайно важно сегодня создать иллюзию того, что они могут захватить Крымский полуостров. Мы-то крымчане понимаем, что Крым им не по зубам. Киевская власть понимает, что единственным возможным для нее вариантом будет – это призывы к созданию такой паники и разлада в российском обществе», – заявила Ковитиди.