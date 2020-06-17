17.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Строительство
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Крым успешно избавляется от ужасного наследия Украины


За пять лет пребывания в России в Крыму через капитальный ремонт прошли более половины Домов культуры, обветшавших за период пребывания полуострова в составе Украины.

Об этом в своем блоге сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, накануне был открыт еще один такой клуб в селе Советского района.
«Сегодня в селе Надежда Советского района состоялось открытие после капитального ремонта Дома культуры.

«Ремонт здания проведен в рамках Федеральной целевой программы. Кроме того, была выделена субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения.
Дом культуры стал местом притяжения для жителей села Надежда. Для детей и молодежи здесь работают девять творческих кружков по вокалу, хореографии, театральному мастерству. С 2014 года в Крыму восстановлено больше половины существующих клубов», – рассказал Константинов.

Напомним, в последние годы России пришлось начать радикальное обновление  инфраструктуры Крыма, поскольку при украинской власти она полностью деградировала, как и в других регионах Украины.

Отметим, что только в столице Украины 75 мостов находятся в предаварийном состоянии.

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