Крым увеличивает число автобусных рейсов в освобожденный Херсон

14.07.2022  16:54 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт, Херсон


Из Симферополя в Херсон запустили дополнительный автобусный рейс. Теперь ежедневно из Крыма на Херсонщину и обратно отправляются три рейса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Из Симферополя в Херсон запустили дополнительный автобусный рейс. Теперь ежедневно из Крыма на Херсонщину...

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«Принято решение запустить дополнительный рейс по маршруту «Симферополь – Херсон», который в 10:30 часов отправляется из Симферополя и в 16:40 прибывает в Херсон. В обратном направлении автобус будет выезжать в 10.25 из Херсона и прибывать в Симферополь в 16:40», – рассказал Лукашенко.

Решение принято по результатам загрузки рейсов, которые возобновили сообщение между Крымом и Херсоном с 1 июля. С автостанции «Курортная» на Привокзальной площади Симферополя автобусы отправлялись в 06:30 и 14:30, прибывали в 12:00 и 20:05. По территории Крыма рейсы выполняют автобусы «Крымтроллейбуса», после пограничных пунктов пропуска – херсонские перевозчики.

Одновременно с автобусным планировалось железнодорожное сообщение с Херсоном и Мелитополем из Джанкоя. Но из соображений безопасности запуск электричек отложен.
До 26 июля в Крыму продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Он действует в республике с 11 апреля и распространяется на приграничные регионы и все объекты инфраструктуры на транспорте, ЖКХ, в здравоохранении, энергетике, промышленности и водном хозяйстве.

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