02.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Политика
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Крым ужесточает наказания за нарушение карантина




В Крыму вступили в силу ограничения, связанные с карантином, введенным из-за коронавируса. За нарушение режима крымчан ждут крупные штрафы и административная, а в случае заражения посторонних, и уголовная ответственность.

По словам премьер-министра республики Юрия Гоцанюка, наибольшие ограничения касаются пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

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«В первую очередь это касается граждан старше 65, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Просьба не покидать места проживания до 14 апреля. Это вынужденные меры, уважаемые крымчане, для того, чтобы уберечь ваше здоровье, здоровье крымчан. Граждане других возрастов до 6 апреля тоже обязаны не покидать места проживания. За исключением обращения по экстренной медицинской помощи, покупки продуктов, а также лекарственных препаратов, выноса отходов, а также выгула животных», – заявил Гоцанюк.

Ограничения, также коснутся и транспорта. Гоцанюк подчеркнул, что минимум до 6 апреля будет отменено межгородское и межрегиональное сообщение.

«Городской транспорт и пригородный будет работать в утренние и вечерние часы с 6 утра до 10 и с 17 до 21. Что касается железнодорожного транспорта, внутри Крыма работа железнодорожного транспорта тоже будет в утренние и вечерние часы», – отметил чиновник.

В свою очередь глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что за нарушение режима карантина крымчан ждут крупные штрафы.

«Введены в действие уже законодательные изменения в плане составления административных протоколов. С учетом того, что у нас введен режим повышенной готовности, суммы штрафов для граждан за нарушения режима, который действует на территории республики, от 15 до 40 тысяч. Я органы полиции прошу готовить соответствующие материалы для привлечения лиц за нарушение существующего режима», – заявила Пеньковская.

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