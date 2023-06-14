Крым в аренду? В России обсуждают сенсацию от Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия была якобы была готова платить Украине за Крым арендную плату. Такой пункт входил в Стамбульские мирные соглашения, которые Украина в прошлом году отказалась подписывать.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Ольге Скабеевой. Однако телеканал «Россия-1» этот эпизод не показал. Его опубликовало белорусское информагентство «БелТА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», – сказал Лукашенко.

Год назад в Стамбуле даже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал лишь, что вопросы Крыма и ЛДНР будут вынесены в отдельный пункт договора о безопасности Украины, предложенный украинской делегацией.

«Что касается проблемы Крыма, это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем. Зафиксировать позиции Украины и России. На протяжении 15 лет проводить двухсторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Отдельным пунктом мы обязуемся, что на протяжении этого времени Украина и Россия не будут использовать вооруженные силы для решения проблемы Крыма», – сказал тогда Подоляк.

А возглавлявший украинскую делегацию Давид Арахамия подчеркнул, что Украина настаивает на признании своих границ на момент начала 2014 года.

Основатель запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев, присутствовавший на переговорах, трактовал это так, что Россия признает Крым «оккупированной территорией, раз о ее статусе ведутся переговоры».

Глава российской делегации помощник президент РФ Владимир Мединский расценил эти заявления украинской стороны как отказ от попыток вернуть Крым военным путем.

«При этом Киев допускает возврат территорий путем переговоров. Конечно это никак не соответствует нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. Предложения украинской стороны мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса, который будет Россией рассмотрен», – сказал тогда Мединский.

Словами Лукашенко поспешил, как обычно, возмутиться бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). Он считает, что белорусский президент вскрыл факт измены российской делегации в Стамбуле, совершенной с ведома президента РФ.

«Александр Рыгорыч Лукашенко то ли решил «нагадить в карман» дорогому московскому другу в ответ на какое-нибудь требование, ведущее к сокращению «беларуцкай незалежности», то ли просто очередной раз проявил глубочайший ум и сообразительность, ему свойственные – уже неважно. Официально воссоединенные с Россией Крым и Севастополь должны были лишиться статуса субъектов и стать «объектом межгосударственных переговоров» сроком на 15 лет. Надо бы гневно отвергнуть наветы Александра Рыгорыча и четко сказать: «Не было ничего подобного! Навет!», – написал Гиркин в своем тг-канале.

Совета Гиркина послушался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сегодня опроверг слова Лукашенко.

«Нет, это не так. Крым – российский регион, он не может быть никем арендован», – сказал Песков.

Печально для российской власти, что большинство комментаторов поверило Лукашенко, который довольно часто перевирает факты, а не Кремлю.

«Мы только сейчас начинаем понимать реальные масштабы готовившего нашей элитой «Стамбульского предательства» весны 2022 года. И да, мы помним всех поименно. И тех, кто был частью этого предательства, кто его конструировал, и тех, кто его все-таки смог сорвать», – написал профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Украинский юрист Татьяна Монтян считает иначе:

«У меня другой вопрос. Долгосрочная аренда Крыма в обмен на прекращение полномасштабных военных действий — вроде бы как более чем приемлемые условия для Украины? Но ведь не согласились, решив ввязаться в кровавую мясорубку, уверенно ведущую Украину к краху и депопуляции. Об этом же говорил и экс-премьер Израиля Беннет. Помните его слова о том, что договор был готов, но Лондон с Вашингтоном все отменили в последний момент?».

Политолог Алексей Пилько размышляет:

«А как бы это предательство и масштабный слив продавали бы нашему обществу? Тот самый случай, когда вероломство противника помогло нашей стране. И согласен, что имена «сливщиков» надо бы запомнить. Потому что если бы прошлогодний мартовский Стамбул был реализован, то это стало бы вторыми Беловежскими соглашениям».

В правдивости слов Лукашенко сомневается военкор Александр Коц.

«Не очень понимаю, как юридически выглядела бы сдача полуострова в аренду Украине. И юридически-то ладно, как выглядела бы власть, сдавшая свою территорию внаем государству, которое над этой территорией девять лет издевалось. В общем, что-то тут не то в этом заявлении. По поводу Курил, кстати, тоже ходили какие-то разговоры о сдаче в аренду Японии. Власти тогда четко дали понять, что российские территории в аренду не сдаются», – написал Коц.

Часть комментаторов задумалась над тем, зачем Лукашенко озвучил эту компрометирующую российскую власть информацию, сдобрив ее уверениями в верности союзническим обязательствам.

«Что же хорошего в этом договоре? Подвесить Крым как что? Отдельное государство не получится, существовать без помощи России бы не смог. Что придумали бы украинцы, даже не представляю, чтобы усложнить там жизнь. А по итогу – спецоперация бы сейчас шла в том числе и в Крыму. Да и развитие полуострова это бы отбросило лет на десять, а то и больше – ведь с инвестициями были бы проблемы. Не понятно, зачем Александр Лукашенко, даже если это было, вынес историю в общий доступ», – задается вопросом редактор ФедералПресс Андрей Гусий.

Журналист Сергей Мардан недоумевает:

«Лукашенко не может не понимать, какой удар по российской власти он наносит этим заявлением. Интересно – зачем?».

Блогер Роман Донецкий предполагает:

«Все таки Бацька либо изумительнее изумительных, либо решил слить власти РФ и понамекать что к конструктивному диалогу готов».

В ноябре 2020 года Лукашенко в интервью РИА «Новости» впервые сказал, что Крым не только де-факто, но и де-юре является частью России, и пообещал посетить полуостров. 9 декабря он был приглашен в Ялту на 130-летие со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича. Однако до сих пор визит не состоялся.

Никаких официальных документов в Белоруссии по этому поводу до сих пор не принято. Точно так же Минск не признает ЛДНР, а также Абхазию и Южную Осетию.

В августе 2020 года Лукашенко в интервью украинскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте Александра Турчинова в 2014 году не задумываясь отдал бы приказ стрелять. Он заявлял, что Россия «оттяпала Крым».