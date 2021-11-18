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18.11.2021 11:39
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина
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«Крым в цвете России»: экс-министр Украины недоволен атласом National Geographic

Новости УкраиныПопулярный американский журнал National Geographic в своем международном варианте опубликовал карту, на которой Крым...

Популярный американский журнал National Geographic в своем международном варианте опубликовал карту, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и территория Российской Федерации.

Об этом в своем блоге пишет бывший министр Кабмина Украины Остап Еднак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еднак обратил внимание на то, что Украина при этом окрашена в другой цвет.

«Очень досадно, что приобретя для своих детей атлас солидного издательства National Geographic, видишь очень странное изображение Крыма в цвете территории России. Издательство с офисом в Вашингтоне. Стыд и позор», – пишет Еднак.

Под его публикацией посол Украины в США Оксана Маркарова ответила, что National Geographic уже публиковал подобную карту ранее.

«Мы уже отреагировали еще в мае, когда их первая карта онлайн выплеснулась вообще с Крымом как частью России и после нашего протеста появилась у них приписка о «Russia invaded Ukraine in 2014» и цвет онлайн карты стал серым. Однако мы работаем дальше, потому что то, что в печатных картах, – недопустимо, даже с припиской на одной из них», – написала посол.

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