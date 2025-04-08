Крым в погоне за Сочи: рынок курортной недвижимости перешагнул двукратный рост

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Рынок курортной недвижимости в Крыму в прошлом году показал рост в 2 раза, а сумма сделок достигла 100 млрд руб.

Об том в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор компании-застройщика Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу сказать, что и Ялта, и Алушта сохраняют позиции. Там по-прежнему высокий спрос. Другое дело, что в Ялте и Алуште не так много проектов появляются, не такая широкая экспозиция. Поэтому спрос там удерживается на уровне прежних лет. Евпатория – действительно уникальный случай на рынке недвижимости Крыма, где спрос растёт в прогрессии. И в целом, если сравнивать с жильём, то рынок курортной недвижимости в прошлом году показал двукратный рост по сделкам и 100 млрд руб по итогам года – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее», – отметила эксперт.

Она уточнила, что если в среднем стоимость 1 кв² курортной недвижимости в Крыму 260 тыс руб, то на Западном побережье есть сделки со стоимостью 1 кв² выше, чем 500 тыс руб. По цене курортной недвижимости Крым приближается к показателям Краснодарского края, где квадратный метр традиционно дороже.