Крым в украинской водной блокаде: Путин пообещал «дорешать вопрос»

27.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Владимир Путин пообещал решить проблему с водообеспечением Крыма. Об этом он заявил сегодня во время посещения полуострова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам главы государства, эта ситуация находится на его личном контроле и будет решена. «Мы должны ещё дорешать этот вопрос, и мы это сделаем», – пообещал президент.

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Проблема водообеспечения центральных регионов Крыма связана с длительным отсутствием осадков, а также украинской блокадой, что привело к понижению уровня воды в водохранилищах полуострова, которые питают Симферопольский и Бахчисарайский районы. Из-за этого власти приняли решение ограничить подачу воды, осуществлять ее по графику.

При этом, в Севастополе воды хватит как минимум до декабря. Об этом заявил вице-губернатор Владимир Базаров. По его словам, Чернореченское водохранилище, питающее город, заполнено на 22,5 миллиона кубометров, что составляет почти треть его полного объема, поэтому в Севастополе не будут вводить ограничения.

«Мы увеличили дебет с Орловского водозабора, там вода несколько не соответствует СНИПам по жесткости, мы ее разбавляем с хорошей водой, доводя до санитарных норм. Мы на 3-м гидроузле – это основная точка подачи воды в город, изменили систему очистки фильтров – это нам только пять тысяч кубов в сутки позволило экономить. Мы активизировали все скважины, которые в садовых товариществах существуют, прекратили подачу питьевой воды для технических нужд. Таким образом мы в сутки экономим порядка 30-35 тысяч кубов воды», – рассказал Базаров о мерах, предпринятых в Севастополе.

Украинский эколог Максим Сорока в эфире телеканала «24», что, даже если Украина примет решение возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу, на это, якобы, уйдет от шести до девяти месяцев.

«Даже если будет принято такое решение, все меры, которые должны состояться, чтобы мы не разрушили водный канал, чтобы мы дальше подали воду, – это минимум 6-9 месяцев, понимаете? Потому, когда я слышу, что давайте сейчас пустим воду в Крым, мне просто смешно. Потому что даже если мы очень захотим, только через шесть месяцев вода пойдет по каналу, потому что нельзя просто взять и открыть вентиль, мы разрушим канал полностью», – сказал Сорока.