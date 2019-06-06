«Крым ваш? Так геройски умрите за него» – Червоненко на ТВ

06.06.2019, Киев, Игорь Петров

Запад не заинтересован в установлении мира и рассматривает Украину как «раздражитель», направленный против России.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа и Америка не факт, что действительно заинтересованы в мире. Им нужна Украина как раздражитель, как собака которая грызет и ослабляет Россию. Россия никуда в космос не улетит, и нам надо научиться разговаривать не теряя своего достоинства и независимости. Все крики «Крымнаш»… Я всем говорю – «крымнаш»? Тебя за язык не тянули – бери автомат, геройски иди и погибни!

Но вы же сидите здесь, в мерседесах, а не там, на передовой даже в разведку не идете, и отдали позорно. Надо начинать отвечать на все вызовы. «Небесная сотня», 2 мая в Одессе, Княжичи, Иловайск… Пока общество не услышит честных ответов и не поверят что этот [Зеленский] не врет и выполняет то, что делает ничего не будет», – сказал Червоненко.