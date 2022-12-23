Крым вновь не дождался легализации частных гостевых домов

Законопроект о легализации частных гостевых домов вновь отправлен на доработку. Несмотря на заверения Минкурортов Крыма, консенсуса по подходу к приему и размещению туристов в жилом секторе нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году законопроект был разработан, – сообщила в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач. – Он получил все заключения, прошёл согласование, но мы провели три рабочие группы, и законопроект не был внесён. Вскрылись новые подводные камни и течения. Бывают разные гостевые дома, кто-то сдаёт 3 комнаты, у других – по 50. Как будем проводить проверки в жилых помещениях, потому что у нас законодательство не позволяет проверку жилых помещений. И так как у нас Министерство экономического развития будет заниматься туризмом, думаю, что в следующем году выработаем прозрачные правила».

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Лобач напомнила, что до 2019 года гостевые дома действовали в рамках закона, пока не были внесены поправки в Жилищный кодекс, запрещающие оказывать гостиничные услуги в жилом секторе. В результате уже налаженный и стабильный в налоговом плане бизнес в одночасье потерял легальный статус и выпал из правового поля. Более того, средства размещения в частном секторе лишились возможности участвовать в госпрограммах и получать отраслевую поддержку.

«Это ниша, где бизнес есть, а правил, по которому он должен работать, их нет, – подчеркнула депутат. – В основном у нас самозанятые этим занимаются. Мы сможем увеличить количество средств размещения за счёт ведения в правовое поле этих гостевых домов и нарастить количество номерного фонда. На сегодняшний день у нас не хватает нормальных, цивилизованных средств размещения».

Еще в феврале министр курортов и туризма республики Вадим Волченко уверял, что закон о гостевых домах будет принят до высокого курортного сезона. По его словам, депутаты Госдумы подготовили соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ, со всеми федеральными министерствами проработано и согласовано введение понятия «гостевой дом», как отдельное средство размещения, но не отдельное строение. Дом остается жилым, но вводится вид разрешенного использования «земли для гостевых домов». В Крыму их насчитывается около 9 тысяч с емкостью в 70 тысяч гостиничных номеров. Отсутствие статуса определяет такое жилье как арендное и не дает права оказывать гостиничные услуги. Кроме того, за незаконное использование земель ИЖС в коммерческих целях полагается штраф.