Крым вошел в число лидеров по лабораторному выявлению вируса

02.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крым входит в пятерку регионов Российской Федерации с самым широким лабораторным исследованием подозреваемых в заболевании новым коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу нового штамма заявила глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы ведомства, уступает полуостров лишь Москве, Санкт-Петербургу и двум крупным регионам.

«На сегодняшний день, если вы видите таблицу регионов в рейтинге выявления новой коронавирусной инфекции на территории субъектов, то Крым находится в пятерке тех регионов, у которых самое широкое лабораторное обследование. Это при том, что у нас фактически работает одна – понятно, что кроме Москвы, Питера и еще двух крупных регионов, мы входим в эту пятерку, – при том, что работает только учреждение санэпидслужбы», – заявила Пеньковская.

Она также сообщила, что с 6 апреля в Симферополе начнет работу новая лаборатория, которая сможет проверять анализы подозреваемых в инфицировании коронавирусом. Располагаться она будет на базе Республиканской детской клинической больницы.