Крым восстановил запасы воды – украинская блокада больше не страшна

29.12.2021  17:09 (Мск), Симферополь,
Виктор Орлов.  
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Дзен, Крым, Россия, Экология


Обильные осадки в виде снега, выпавшие накануне в Крыму, позволили восстановить запасы в обмелевших водохранилищах полуострова. Власти Ялты уже заявили, что имеющихся объемов хватит на бесперебойное снабжение на протяжении целого года, даже если не будет новых осадков. Но в ближайшее время ожидается новое пополнение, поскольку в горах продолжает снег.

А блогер Игорь Корсаков показал съемку Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь. После схода снега оно заполнилось практически полностью.

Обильные осадки в виде снега, выпавшие накануне в Крыму, позволили восстановить запасы в обмелевших...

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Напомним, что минувшим летом из-за длительной засухи в городах Крыма пришлось вводить подачу воды по графику. Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал в качестве мести за поддержку жителями полуострова воссоединения с Россией. Киев заявлял, что возобновит работу канала только после возвращения Крыма под контроль Украины.

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