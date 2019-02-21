Крым впервые с 2014 свяжут круизным сообщением с иностранным портом

21.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крым впервые за последние пять лет будет связан круизным сообщением с иностранным портом. Так, с 2020-го года стартуют туры из Севастополя в Сухум, Абхазия. Об этом сообщил гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашение между «Абхазским морским пароходством» и «Черноморскими круизами» было подписано во время инвестиционного форума в Сочи. Планируется, что рейс будет совершаться круизным лайнером «Князь Владимир» один раз в месяц с суточной стоянкой.

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«В течение 2019 года подготовим организационные и технические вопросы, возможно, сделаем один тестовый заход. Планируем, что рейс будет один раз в месяц, то есть три обычных рейса Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь и один Сочи – Сухум – Новороссийск. Думаем, это будет востребованный рейс», – заявил Лаврищев.

Гендиректор «Черноморских круизов» Виктор Глуховщенко добавил, что паспортный контроль пассажиры лайнера будут проходить во время стоянки в Сочи: «Обсуждается вопрос по прохождению границы между государствами, планируем, что пассажиры будут проходить паспортный контроль в Сочи и дальше без остановки идти в Сухум. Мы хотим по времени уложиться в недельный круиз, стоянка в Абхазии планируется сутки за счет уменьшения стоянки в Севастополе».

Следует отметить, что Абхазия, где большинство населения является обладателями паспортов РФ, формально все же является зарубежьем, пусть и самым ближайшим. Таким образом, новый маршрут круиза будет недоступен для тех, кто имеет ограничения по выезду за границу.