Крым встречает эсминец США залпом береговых батарей

24.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Уже традиционно известие о заходе в Черное море очередного американского корабля совпало с сообщением о начале учений российских военных в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военнослужащие Черноморского флота России перебросили береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» в район проведения учебных стрельб. Одновременно пресс-служба ВМС США отрапортовала о заходе в Черное море эсминца «Дональд Кук», который пробудет в акватории до 10 декабря.

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Командир корабля Келли Джонс называет визит «важной дипломатической миссией». «Работа в Черном море означает нашу приверженность партнерам и союзникам в регионе. Это важная дипломатическая миссия, и «Дональд Кук» уже много раз пользовался гостеприимством черноморских стран», – заявил Джонс.

«Действия корабля в Черном море укрепляют оперативную совместимость союзников и партнеров по НАТО и демонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции «Атлантическая решимость», – рапортует пресс-служба ВМС США.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, заход американского корабля в Черное море – это очередная провокация со стороны США, на которую Россия подготовила адекватный ответ:

«Это, безусловно, военно-политическая провокация. Но в данном случае мы тренируемся на реальных целях в случае необходимости реагирования. Поэтому наши береговые противокорабельные ракетные комплексы отработали полный сценарий уничтожения возможной цели, беря за основу нахождение этого корабля в акватории Черного моря. Это полезная тренировка для нас», – заявил Коротченко.

Ранее адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко заявлял, что Киев должен требовать пересмотра конвенции Монтрё, ограничивающей сроки нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств и их тоннаж, потому что в 1936-м году, когда документ был одобрен, образовавшиеся впоследствии лимитрофы – такие, как Украина и Грузия, не подписывали конвенцию.