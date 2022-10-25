Крым встретит наступающий год по-военному сдержанно – решение властей

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Новости Украины

Руководство Крыма приняло решение не тратить бюджетные средства на украшение городов к Новому году.

Праздничная программа тоже будет сокращена до минимума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специальная военная операция набирает обороты, ведутся активные боевые действия. Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте, – написал в своем телеграм-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. – В связи с этим с главой республики Сергеем Аксёновым приняли решение – в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года».

Траты общественных организаций и предпринимателей не регулируются, но им рекомендовано быть скромнее при встрече 2023 года. Не рекомендовано проводить масштабные детские мероприятия в связи с действием в Крыму «жёлтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.

«Что касается предпринимателей, для них нет никаких ограничений, кроме моральных. Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать», – заключил Константинов.

Напомним, Ялта первой из городов Крыма отказалась от новогодних трат на инсталляции и салюты. Высвобождение средства курорт направит на приобретение необходимого оборудования и одежды на передовую.

В канун наступления 2020 года Ялта потратила 85 миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию, став самым нарядным городом Крыма. Год спустя Симферополь закупил светящихся инсталляций на 100 миллионов рублей.