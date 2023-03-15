Крым вступает в слабо урожайный климатический год – специалисты

Крым вступил в засушливый период, и ждать рекордных урожаев в этом году не стоит.

Но в плодоношение вступают новые сады и виноградники, которые дадут хороший урожай плодоовощной продукции, прогнозируют в Минсельхозе Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации первого замминистра сельского хозяйства Алиме Зарединовой, весенне-полевые работы продолжаются, идет сев яровых культур на площади 270 тысяч га.

«На сегодняшний день большинство озимых всходов находится в удовлетворительном состоянии, – отметила она. – Есть определенные сложности из-за дефицита влаги, не хватает осадков, но мы надеемся на то, что всё может исправиться в весенний период. Самые продуктивные осадки, которые влияют на формирование урожая, выпадают в апреле и мае».

В прошлом году Крым собрал рекордный урожай в два с лишним миллиона тонн зерна и 129 тысяч тонн винограда.

«Думаю, что по винограду в этом году урожай будет не меньше, так как вступают в плодоношение те молодые виноградники, которые были заложены в этот девятилетний период, и, учитывая то, что заложены были именно интенсивные виноградники, сорта которые дают хороший урожай, конечно же мы планируем собрать не меньше, чем в прошлом году. Но надеемся, что будет больше, – отметила замминистра. – Что касается зерновых культур, здесь аграрии, наверное, подтвердят мои слова, что несколько лет подряд высокий урожай не бывает».

Замминистра уточнила, что сельхозпроизводители сами определяют культуры для высадки, и, в первую очередь, посевы регулирует рынок. Восемь лет без воды для полива приучили аграриев использовать засухоустойчивые и морозостойкие сорта.

«Тот период, когда они работали без днепровской воды в канале, привел к тому, что очень сильно поменялись и культуры, и изменилась география их посадок – в 2014-16 годах у нас тот же виноград, плодовые культуры в основном закладывали в центральных и южных частях республики, то сейчас, используя те технологии, которые дают возможность получать морозостойкие и засухоустойчивые сорта того же винограда или плодовых культур, у нас увеличиваются площади в Ленинском, Джанкойском, Красноперекопском районах. Производители расширяют географию и многолетних насаждений, и виноградников, и, в принципе, всего остального», – подчеркнула Зарединова.

Замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко добавила, что речь идет не только о количестве осадков – температура воздуха повышается, что приводит к испарению влаги.

«Мы анализируем погодные условия, и за последние 30 лет они изменились, и особенно в нашей зоне. Что касается температур, они повысились на 2°. Мы стабильно видим повышение с осени прошлого года до весеннего периода каждую декаду на 3-5° выше, чем была даже в предыдущие годы. Что касается количества осадков – в целом, по многолетним данным, они несколько увеличились, но они в основном хозяйственно бесполезные. То есть, если сложить в сумму, то вроде как обычно, но то небольшое количество, которое выпадает 2-3 мм и при повышенных температурах, эффекта не даёт, – подчеркнула ученый. – Что касается условий этого года, то в осенне-зимний период в этом году как раз осадков выпало на 20% меньше, чем в предыдущие годы. При таком количестве осадков и температуре – продуктивной влаги мало в метровом слое. В верхнем слое, если даже влага есть, то буквально несколько дней ветреной погоды, и земля сухая. А вот метровый слой – это влага, которой будут питаться растения, потому что корневая система сейчас как раз находится на этой глубине, и она должна тянуть именно оттуда. Но в условиях этого года, а мы анализировали практически все районы, и с помощью спутникового мониторинга в том числе, промачивание очень слабое, где-то до 56 см всего. Дальше, в основном, сухо. Поэтому нам надо надеяться на весенние осадки, но в целом, я думаю, что в этом году, конечно, мы не получим тот урожай, который был в прошлом».