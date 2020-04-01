Крым вводит жесткий досмотр въезжающих на полуостров

01.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крым вслед за другими регионами Российской Федерации вводит режим карантина. С сегодняшней ночи на Крымском мосту будут выставлены блок-посты, на которых будут тотально проверять всех въезжающих на территорию полуострова.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас по датам приезда из-за границы, в первую очередь с территории Украины, людей, которые потенциально могли быть зараженными, приходится на даты с 14 по 18 число. соответственно, у нас двух-трех недельный период инкубационный приходится как раз на третье – четвертое апреля и так далее.

Поэтому для того, чтобы купировать ситуацию, сегодня принято мной решение, с нуля часов будет введение карантинных мероприятий. С ноля часов на Крымском мосту будет выставлен блок-пост, в данном случае будет проведен стопроцентный досмотр, без исключения, всего автомобильного транспорта.

Зеркалим самые жесткие меры, которые были приняты в других регионах с точки зрения поездов, авиатранспорта и сто процентов досмотр всех заезжающих в регион. До 17-00 будет опубликован перечень требований, к гражданам, кто спокойно, без всяких проблем сможет заехать – это крымчане, граждане Российской Федерации, у которых собственность здесь есть и так далее», – заявил Аксенов.

По его информации, на сегодняшний день в Крыму больше не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на полуострове зарегистрированы 16 инфицированных новым штаммом коронавируса. Аксенов также подчеркнул, что карантин и нерабочая неделя, вероятнее всего, будут продлены и на следующую неделю.

«Мы ожидаем решения федерального штаба по поводу следующей недели. Как я ощущаю, скорее всего, режим будет продлен. Пока я думаю, все к этому идет. Готовиться в любом случае надо к карантинным мероприятиям и на всю следующую неделю тоже в полном объеме. Должны быть опубликованы меры ответственности для нарушивших режим. Думаю, что этих мер ответственности будет достаточно для того, чтобы удержать ситуацию под контролем», – сказал глава Крыма