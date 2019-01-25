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25.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Россия
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Крым выбился в лидеры по росту цен

По итогам прошлого года Крым занял первое место в Южном федеральном округе по уровню инфляции и росту цен.

Об этом сообщает «Крымстат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, инфляция в республике составила 5,5%, рост цен на продовольственные товары составил 6,7%, а на непродовольственные – на 3,6.

«В группе продовольственных товаров за год наиболее всего подорожали яйца куриные, сахар, мука, овощи, мясо и птица, хлеб и хлебобулочные изделия, картофель, консервы фруктово-ягодные, мороженое, масло и жиры. Из непродовольственных товаров наибольший рост цен был зафиксирован на топливо моторное, табачные изделия, печатные издания, нитки, стеклянную посуду, велосипеды и мотоциклы, товары для физической культуры, спорта и туризма, медикаменты, легковые автомобили… Среди регионов Южного Федерального Округа индекс потребительских цен в Республике Крым сложился наибольшим», – говорится в исследовании «Крымстата».

Ранее российский экономический эксперт Михаил Делягин в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что эффект от запуска грузового транспорта по Крымскому мосту будет незаметен для населения полуострова.

Это же признал и глава Крыма Сергей Аксенов.

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