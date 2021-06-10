Крым выдвинул претензии к Украине на 1,4 триллиона за ущерб от блокады

10.06.2021, Ялта, Максим Карпенко

Новости Украины

Ущерб бюджету Крыма от водной блокады полуострова составляет почти 820 миллиардов рублей. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Константинова, основными организаторами и исполнителями различных блокад Крыма являются бывшие крымчане Андрей Сенченко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Борис Бабин, Ленур Ислямов, а также экс-президент Украины Петр Порошенко.

«В их действиях имеются признаки таких преступлений, как «Террористический акт», «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Диверсия», «Экоцид», «Акт международного терроризма», – заявил Константинов.

Кроме того, Константинов перечислил фамилии украинских политиков и чиновников, имевших отношение к организации блокады, среди которых и бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Это не просто попытка лишить нас воды и нанести нашей экономике многомиллиардный ущерб, а еще попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и геноцида крымчан… Оцениваемая сумма ущерба, нанесенного только бюджетной системе составляет почти 820 миллиардов рублей», – добавил Константинов.

При этом, вице-спикер парламента Ефим Фикс уточнил, что общая сумма потерь экономики Крыма от водной блокады составила более 1,4 триллионов рублей.

Фикс также сообщил, что крымские власти планируют обратиться в международные суды, чтобы привлечь к виновных в блокадах к ответственности:

«Мы пошли сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это обращение о возбуждении уголовного дела в отношении непосредственных участников энергетической и водной блокад, второе направление – это обращение в арбитражные суды от юридических и физических лиц с просьбой о подтверждении факта нанесения материального ущерба республике. И, наконец, третий путь, по которому мы планируем идти — обращение в международные и европейские судебные инстанции для определения противоправных действий украинских властей по организации блокад как геноцида в отношении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Крыма».