Крым выполнит все обязательства по выдаче участков земли ветеранам СВО

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В Крыму будут предоставлять земельные участки всем ветеранам СВО, которые заключили контракт в Крымском военном комиссариате или в пунктах отбора на военную службу – независимо от места регистрации или проживания.

Эта норма вступает в силу с 5 сентября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 5 сентября лица, которые заключает контракт вне зависимости от их проживания и вне зависимости от места их регистрации, могут претендовать на получение земельного участка бесплатно. Соответствующие изменения у нас предусматриваются в постановлении Совета министров, которое регулирует вопросы постановки граждан на учёт. Перечень соответствующих документов, которые необходимо будет подать в администрацию по месту нахождения, либо в военный комиссариат, находятся на согласовании. И как только он будет принят, мы обязательно разъясним, какие это документы: типовая форма заявления, куда подавать, что нужно делать», – сообщил замминистра имущественных отношений Крыма Анатолий Заиченко.

Он уточнил, что среди ветеранов СВО уже распределено шесть земельных массивов в трёх районах – Черноморском, Ленинском и Сакском. Всего выделено 2,5 тысячи земельных участков, которые уже имеют потенциального собственника, и работа по выдаче приказов продолжается.

«Нагрузка возрастет, мы к ней готовы. У нас других вариантов нет, кроме как наших ребят поддерживать. Формируются земельные массивы, и по наполнению очереди, соответственно, эта работа ведётся параллельно и непрерывно. Изыскать необходимые земельные участки, исходя из наших возможностей и земельных мощностей, такая возможность есть», – заверил замминистра.

В отличие от Севастополя, где ветераны СВО могут получить 1 млн руб вместо земельного участка, в Крыму региональная норма останется без изменений – 6 соток на бойца или его наследника, в случае гибели. Количество очередников не разглашается.