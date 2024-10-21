Крым вышел на среднегодовые показатели посещаемости полуострова туристами

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Крым по итогам года примет 6 миллионов туристов, что является показателем стабильной работы туристической отрасли.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«5,2 миллиона человек с начала года – это достаточно хорошие показатели. Мы ещё в перспективе 1 миллион человек примем. Да, у нас были рекорды, но сравнивать нужно со средними показателями, и средние с 2014 года как раз в пределах 6 миллионов. То есть, это такой хороший качественный сезон», – отметил он.

По словам эксперта, в «бархатный» сезон Крым посетили около 600 тысяч гостей, и если бы не резкое похолодание, сезон растянулся бы на весь октябрь, как в соседнем Краснодарском крае.

«Отели придумывают интересные маркетинговые программы: например, дают бронь на 1-2 ночи, чтобы гость мог побывать в разных регионах. Ведь наш основной турист – это автомобилист. Если брать средства размещения Краснодарского края, там бронировка возможна только на 6 ночей минимум», – подчеркнул Вахрушев.

По статистике 6 из 10 туристов прибывают в Крым на автомобиле, и именно автотуристы быстро реагируют на изменения в бархатный сезон. К середине недели в Крыму значительно потеплеет, и на уикенд можно ждать очередей для въезда в Крым со стороны Таманского полуострова. В целом количество возвратных гостей достигло 60%, и с появлением новых курортных комплексов этот показатель вырастет.

«С одной стороны мы имеем такой исторический багаж со времён Украины – это гостевые дома, которые оформлялись как жилые и сдавались внаём. А в Российской Федерации этого нет. Такие объекты были мало загружены, кроме тех, что смогли получить категорию. Другая тенденция – это освоение побережья. У нас грядет строительство целых курортных городов с сервисом и обслуживанием. А с нуля создать качественный сервис всегда проще, чем пытаться переделать уже исторически устоявшиеся какие-то моменты», – заключил Вахрушев.