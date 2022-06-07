Крым выведен из состава Украинской Церкви. Что это означает

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Новости Украины

Синод РПЦ исправил коллизию, существовавшую с 2014 года, когда Православная Церковь в воссоединившемся с Россией Крыму продолжала числиться Украинской.

Сегодня было принято решение о переводе крымских епархий УПЦ под прямое подчинение Патриарха Московского и всея Руси. Это произошло в ответ на обращение духовенства полуострова, которое отказалось поддержать принятое накануне в Киеве в нарушение канонов сепаратистское решение о разрыве УПЦ с Московской Патриархией.

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«1.Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви. 2.Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. 3.Главой Крымской митрополии назначить Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря», – говорится в решении Синода.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже заявил о поддержке такого шага РПЦ.

«Возвращение епархий Крыма в состав Русской Церкви является свидетельством понимания того, что никакие компромиссы с украинством не нужны», – сказал «ПолитНавигатору» эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

Комментируя принятое решение, публицист Егор Холмогоров выразил надежду, что это только начало.

«Все епархии по нашу сторону – напрямую. Всем епархиям по украинскую – 362 указ», – написал Холмогоров в своём Telegram-канале.

Отметим, что указ 362, который имеет в виду публицист, издан ноябре 1920 года Патриархом Тихоном. Он разрешал группам епархий при определенных условиях переходить в самостоятельное управление:

«В случае, если епархия, вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и т. п. окажется вне всякого общения с Высшим Церковным управлением, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях (в виде ли Временного Высшего Церковного правительства или митрополичьего округа или еще иначе)».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее ряд епархий УПЦ в Херсонской, Запорожской областях, а также не Донбассе отказались поддержать решение киевского лже-собора о разрыве с РПЦ.