«Крым взять невозможно» – шведы советуют Зеленскому, как дальше жить без победы над РФ

Иван Добровольский.  
13.08.2023 21:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, Швеция


Стокгольмская газета Svenska Dagbladet встревожилась и решила выяснить у экспертов, что там с украинскими «контрнаступом» и «перемогой», и вдруг обнаружила, что всё не очень хорошо. Тем не менее, скандинавы предложили Киеву не падать духом и опубликовали в своей статье советы разных экспертов – как хоть чем-нибудь насолить России, в частности, покошмарить полуостров морскими дронами.

Перевод и фото приводит ТГ-канал «Пул №3», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стокгольмская газета Svenska Dagbladet встревожилась и решила выяснить у экспертов, что там с украинскими...

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«Морские беспилотники не меняют баланс. Но Украина находится в таком положении, когда она использует любую возможность – все, что может нарушить работу России, полезно», – высказался доцент кафедры оборонных систем Шведского оборонного университета Ханс Ливонг.

«Если они перережут фронт через сухопутный коридор, то смогут достичь Керченского моста с помощью ракет. Но русские также умеют читать карты, и именно здесь их оборона наиболее сильна», – развёл руками подполковник Шведского университета обороны Йохан Хуовинен.

«Та же география, которая делает Крым пригодным для обороны, делает его пригодным и для современной осады», – умничают два исследователя из аналитического центра Rand Corporation Уильям Кортни и Скотт Савиц, предлагая Украине удовлетвориться изоляцией Крыма.

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