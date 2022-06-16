Крым заманивает инвесторов бесплатной землёй. Перевесит ли это давнюю боязнь санкций?

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Власти Крыма на Петербургском экономическом форуме предлагают инвесторам условия, которых нет ни у одного другого региона России – бесплатную землю. Сможет ли это перевесить давнюю боязнь санкций, которая у многих бизнесменов продолжается даже в условиях разрыва с Западом, – покажут итоги ПМЭФ.

«У нас есть возможность предложить инвесторам заключать соглашения с Советом министров РК под обязательства инвестиций и создания рабочих мест, – сообщила вице-премьер Крыма Ирина Кивико в эфире телеканала «Крым 24». – По такому соглашению инвестору бесплатно предоставляется земля. Таких льготных условий нет ни в одном другом субъекте Российской Федерации. Это наше конкурентное преимущество».

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Перед правительством Крыма стоит задача привлечь в экономику не менее 800 миллиардов рублей до 2025 года, поскольку федеральный бюджет за 8 лет вложил в развитие полуострова 1,4 триллиона рублей. Большая часть средств была направлена на снятие инфраструктурных ограничений – строительство дорог, генерирующих мощностей, газопроводов, сетей водоснабжения. Дальнейшее развитие экономики региона должно проходить с привлечением частного капитала.

Подписанное в рамках ПМЭФ соглашение с РНКБ говорит о том, что чужаков на этом поле не будет. Банк уже активно включился в реализацию плана по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики в Республике Крым и Севастополе. Прежде крупные инвесторы опасались санкций со стороны европейских банков и потери рынка сбыта за рубежом. Чтобы ограничить публичную информацию, Минэкономразвития РФ предлагало законодательно ввести особые административные районы в Крыму, где инвестор сможет вести свою деятельность инкогнито.

Насколько санкционный режим к российскому бизнесу переориентировал интересы капитала и условия его вложения в полуостров, станет известно по итогам ПМЭФ. Пока подписаны соглашения внутреннего характера – с производителем молочной продукции «Новатор» из Джанкое о строительстве логистического центра и возведении торговых павильонов перед зданием аэровокзала аэропорта «Симферополь».

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня, крымская делегация планирует подписать инвестиционные соглашения в сферах строительства, сельского хозяйства и туризма на 60 миллиардов рублей. В первый день ПМЭФ крымский стенд более двух тысяч человек. За инвестиционное соглашение каждому частнику полагается игрушечная копия кота Мостика – символа строительства Крымского моста.

Пока что больше всего инвесторов интересуют свободные площадки под застройку.