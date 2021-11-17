Крым заполонили поддельные «товары из Белоруссии»

В Крыму под видом белорусских продаются товары, которые не имеют никакого отношения к этой стране.

Об этом в рамках «круглого стола» в Симферополе заявил глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам общественника, в самой Белоруссии таких товаров найти практически невозможно.

«Белоруссия является главным импортером в Крыму, потеснив Украину впервые за семь лет, – в октябре вышла на первое место», – сказал Чегринец, уточнив, что в большинстве случаев торговля идет не напрямую.

Он пояснил, что задействованы «непонятные посредники, которые продают белорусские товары сюда, и Белоруссия практически на этом не зарабатывает».

«Мы видим кучу «Магазинов белорусских товаров» в Крыму, которые к Белоруссии никакого отношения не имеют. Если Республика Беларусь выйдет с предложением о создании фирменной сети таких магазинов, я уверен, их здесь поддержат, и эти «серые схемы» все закроются. Здесь продаются товары «белорусские», которых в Белоруссии не найти. Коллеги приезжали, смотрели в магазины и говорили «мы таких марок не знаем», их в Белоруссии не продают. То есть, сюда везут или самый неликвид, или вообще какие-то подделки, которые непонятно, где делаются», – заявил Чегринец.

Напомним, что власти Белоруссии до сих пор официально не признали воссоединение Крыма с Россией. Минск стремится получать скидки от России, но при этом сохранить экономические отношения с бандеровской Украиной, продолжая с ней торговлю, несмотря на якобы объявленные Киевом санкции.