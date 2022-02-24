Крым ждёт рекордный поток туристов из денацифицированного Киева: теперь воды хватит на всех

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Крыму волна сообщений о минировании государственных учреждений. Сообщения о взрывных устройствах в здании получили все суды, расположенные на территории Симферополя.

«Началась волна фейковых минирований в Крыму, – сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. – Все сообщения проверяются спецслужбами».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В начале февраля одинаковые сообщения о минировании с требованием выкупа в 13 тысяч долларов получили на электронную почту администрации городов и районов Крыма. До этого лже-минеры атаковали администрации школ крымской столицы.

Информация о минировании объектов инфраструктуры Крыма не соответствует действительности. Все объекты находятся под охраной и работают без сбоев.

«В российском Крыму все спокойно, хочу всех заверить. На границе тоже все спокойно, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. – Украинская диванная армия пытается подключиться, проходят вбросы и фейки о минировании объектов инфраструктуры – все объекты находятся под охраной, все функционирует в штатном режиме реальных угроз нет».

Аксенов добавил, что решение о возобновлении подачи днепровской воды будет принято, и

Северо-Крымский канал готов принять воду, несмотря на рассохшееся русло и большую потерю.

«Ситуация достаточно быстро завершится, – уверен Аксенов. – Угроз нет, действия и решения нашего президента и минобороны позволяют Крыму чувствовать себя спокойно».

По словам главы Крыма, курортному сезону ничего не угрожает. Напротив, ожидается турпоток с сопредельного государства.

«Возможно, что в этот курортный сезон уже к нам активно и массово поедут жители Украины. Были бы этому рады», – заключил Аксенов.

На ближайшие даты оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «ГрандСервисЭкспресс» назначил дополнительные вагоны в состав поездов № 092 Севастополь – Москва, № 028 Симферополь – Москва и № 008 Севастополь – Санкт-Петербург. Билеты на 24, 25 и 26 февраля уже доступны на сайте компании-перевозчика. В расписании движения поездов по другим направлениям возможны изменения.

Движение через Керченский пролив не прекращается ни по автомобильной, ни по железнодорожной веткам. Автомобильные заторы на АЗС, которые были в первой половине дня, уже рассосались. Дефицита топлива на заправках нет.

«Распространенная в сети информация о якобы очередях и дефиците топлива на полуострове не подтверждается, – заверил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь. – С компаниями-поставщиками и реализаторами топлива проработано взаимодействие, запасов топлива на полуострове достаточно, все АЗС обеспечены топливом, проблем с ним в Крыму не наблюдается».