Крымчан будут давить танками – Джемилев

04.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Никакого волеизъявления крымчан не было, референдум в Крыму проводили под русскими штыкам, а тех, кто будет выступать за возвращение полуострова в состав Украины, Москва бросит под танки.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-главарь запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело же не в настроениях жителей Крыма, россияне с таким же успехом могли оккупировать Львовскую область, провести под штыками свой референдум и сказать, что жители радостно их встречали», – заявил Джемилев.

«Ну, не знаю, тут я не уверена», – засомневалась ведущая.

«Вы что, всерьёз думаете, что там это результат референдума, волеизлияния?», – удивился он.

«Нет, но в том числе и недостаточная политика Украины по отношению к Крыму», – не стала спорить с гостем студии журналистка.

«Недостаточная политика Украины была в другом. Я помню, сразу после грузинско-российской войны в 2008-м и оккупации части Грузии мы чётко говорили, что следующим на очереди может быть Крым. И говорили, что необходимо разорвать договор о пребывании Черноморского флота в Севастополе, потому что это была опора. В 2014 году все «зелёные человечки», вся агентура, ГРУ – всё формировалось именно там.

Мы говорили о необходимости очищения структуры власти АРК от российской агентуры, а там почти половина агентами России были. Этого тоже не было сделано. Мы говорили проверить деятельность российского консульства по выдаче российских паспортов гражданам. То есть, они делали то же самое, что и делали в Абхазии и Осетии. После российских паспортов как правило идут российские танки», – заявил меджлисовец.

«Есть такая теория, которая высказывалась даже в высокопоставленных кругах, что если в Украине будет очень хорошо, то жители Крыма сами захотят вернуться. Да кто будет спрашивать этих жителей Крыма, куда они хотят? Задавят танками, если кто-то что-то захочет против Москвы», – уверяет Джемилев.