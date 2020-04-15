Крымчан будут наказывать рублем за нарушение режима самоизоляции

15.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

С сегодняшнего дня в Крыму начнут штрафовать нарушителей режима самоизоляции и повышенной готовности.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», размер штрафов составит от четырех до 30 тысяч рублей для частных лиц.

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Крымчанам запрещено находиться в общественных местах, посещать парки, скверы и набережные курортных регионов, а также дворы многоквартирных домов. При этом, легальным считается посещение ближайшего продуктового магазина, аптеки, выгул домашних животных в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

Также власти разрешили посещать пожилых родственников старше 65 лет, но в этом случае нужно сфотографировать их паспорт с указанием прописки и возраста. Также не будет караться подвоз члена семьи до работы и обратный путь, но при этом нужно предъявить копию пропуска.

По словам главы республики, Сергея Аксенова, власти готовы будут рассматривать каждый отдельный случай и персонально относиться к нарушителям.

«Если невозможно на месте установить истину, будут трактоваться в пользу граждан. То есть не будет накладываться штраф, если невозможно прояснить ситуацию. Однако у сотрудников будет право взять короткую пояснительную записку, куда, к примеру, вы едете на дачу, в течение 30 дней имеют право проверить информацию», – отметил глава Крыма.

«Если мы остановили на улице человека и однозначно не можем сделать вывод об отсутствии оснований его нахождения – ст.20.6.1, подразумевающая проведение административного расследования. Например, человек поясняет, что прописка не соответствует фактическому месту проживания. Мы получаем краткое объяснение, возбуждается дело об административном правонарушении.

В течение месяца мы можем проверить, но делать это будем быстрее – опросим соседей, которые подтвердят место жительства. В таком случае дело прекращается. Если не подтвердится – административный протокол направляется в суд. Судья оценит обстоятельства – человек обманул, было затрачено время для проверки информации. Соответственно, максимальный вид наказания до 30 тысяч рублей», – добавил замглавы крымской полиции Александр Смаглин.