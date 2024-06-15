«Крымчан для работы не хватает», – власти объяснили «возникновение» мигрантов

Любовь Смирнова.  
15.06.2024 19:00
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Миграция, Недвижимость, Россия, Строительство


Объемы строительства в Крыму уже в шесть раз превысили показатели последнего года пребывания полуострова под украинской оккупацией. Число строек будет увеличиваться и далее, однако уже сейчас не хватает местных рабочих рук, потому бизнес вынужден привлекать мигрантов.

Об этом в эфире «Крым 24» заявила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объемы строительства в Крыму уже в шесть раз превысили показатели последнего года пребывания полуострова...

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«За прошлый год введено 1 миллион 200 двести тысяч м² жилья. А когда-то в 2013 году гордились, что 200 тысяч м² ввели, сейчас в 6 раз выросли объемы жилищного строительства. И задача стоит увеличить ещё это строительство, довести до 2 млн м² ежегодный ввод жилья.

Строительство – это не просто отрасль. Это та отрасль, которая как драйвер, она даёт рабочие места вокруг: на одно рабочее место в отрасли строительства создается ещё семь дополнительных рабочих мест. Поэтому, может быть, в Крыму и снизилась безработица, у нас стоит на бирже людей меньше, чем мы предлагаем вакансий.

Нам не хватает людей. Почему и возникают мигранты – потому что крымчан для выполнения работ не хватает», – сказала вице-премьер.

В этом году Крым презентовал несколько девелоперских проектов – «Крымская ривьера» и «Золотые пески России» на Западном побережье, микрорайон в восточном стиле вокруг Бахчисарайского водохранилища, и многоэтажное жилое строительство в Керчи.

Экологи предупреждают, что при таком росте антропогенной нагрузки может возникнуть дефицит ресурсов, а самой главной проблемой для Крыма остается переработка отходов, которой на полуострове нет, и их дальнейшая утилизация, которая в данный момент происходит путем свалок в отработанных карьерах.

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