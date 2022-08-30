Крымчан позабавил очередной украинский фейк о бегстве россиян по мосту

30.08.2022  22:02 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Информвойна, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Очередной фальшивый документ о возобновлении работы Керченской переправы распространяется в соцсетях и телеграм-каналах.

На этот раз распоряжение приписали губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередной фальшивый документ о возобновлении работы Керченской переправы распространяется в соцсетях и телеграм-каналах. На...

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Фейковый документ говорит о создании межведомственной группы по работе Керченской паромной переправы для подготовки проведения эвакуационных мероприятий.

Аналогичное распоряжение, но уже от имени главы Крыма Сергея Аксенова, распространялось 19 августа. Тогда причиной указывалась возможность выхода из строя Крымского моста.

После появился фальшивый указ о запрете принимать туристов с 23 августа и введении с 24 августа предварительной регистрации для передвижения по Крымскому мосту автомобильным транспортом, «учитывая высокую вероятность агрессивных действий Украины при поддержке НАТО».

Что касается Крымского моста, то по нему, согласно украинским каналам и спикерам, вот уже месяц как якобы идет нескончаемый поток автомобильного транспорта, который свидетельствует о выезде российских граждан с полуострова. Причем речь идет не о туристах, которых в этом году украинская пропаганда почему-то не увидела на курортах Крыма, а о «специально привезенных россиянах», испугавшихся наступления ВСУ.

Учитывая пропускную способность моста, уже должны были выехать около 600 тысяч автомобилей и хотя бы 1,5 миллиона человек. Тогда как для полного счастья украинским нацистам достаточно депортировать из Крыма 1 миллион крымчан русской национальности или идентичности.

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