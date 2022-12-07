Крымчанам разрешили пошуметь салютами в новогоднюю ночь

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В Крыму сняли ограничения на фейерверки и салюты в новогоднюю ночь. Табу на пиротехнику отменят на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что внес изменения в свой указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», который действует в республике с сентября и запрещает запуск в небо салютов и беспилотников.

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«Тем не менее, считаю важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий. Благодаря мужеству и стойкости наших воинов, участвующих в специальной военной операции, обеспечивается безопасность Крыма. Мы имеем возможность спокойно работать и учиться, растить детей, строить планы на будущее. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками – дети», – написал Аксенов на своих страницах в соцсетях.

Накануне в интервью агентству ТАСС глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что помимо запрета на пиротехнику в регионе введут еще ряд ограничений, чтобы формат празднования Нового года соответствовал историческому периоду.

«Конечно, среди факторов, определяющих, что подпадает под запрет, важное место будет занимать не только вопрос безопасности, но и оценка того, что будет выглядеть аморально в сегодняшней ситуации, когда наши воины погибают на фронтах СВО, а народ Донбасса, наши соотечественники и кровные братья, подвергаются геноциду со стороны преступного киевского режима», – пояснил спикер.

Планы по празднованию Нового года в Крыму менялись уже не раз. Во-первых, муниципалитетам официально запретили тратить бюджетные средства на организацию праздничных мероприятий и иллюминацию, но после оказалось, что этот запрет не для всех – Евпатория закупит лампочки и гирлянды на 39 миллионов рублей.

Во-вторых, запрет на пиротехнику привел к тотальным проверкам в торговых точках на предмет ее продажи, поскольку по указу использовать можно было только хлопушки, бенгальские огни и холодный дождь. В итоге Минкурортов Крыма запустило информационную кампанию «Новый год в Крыму как дома», поскольку кроме телевизора и праздничного стола туристов привлекать больше нечем.