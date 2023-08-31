Крымчанам следует готовится к дальнейшим атакам ВСУ – крымское ТВ

Любовь Смирнова .  
31.08.2023 19:59
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Все последние заявления советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка об атаках по Крыму нацелены на две аудитории – внешнюю, которая должна видеть, что выделенные деньги идут в дело, и внутреннюю, которая, воодушевившись наступлением ВСУ, начнет проводить диверсии в Крыму.

К такому выводу пришли эксперты «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все последние заявления советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка об атаках по Крыму нацелены...

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«Само заявление (Подоляка) в нынешнем контексте вообще бессмысленно, поскольку уже давно очевидно, что на Западе любые атаки, которые совершает Киев, готовы поддерживать. И это стало понятно ещё с момента первого теракта на Крымском мосту год назад. Не говоря уже о множественных беспилотниках, которые Киев запускает для атак по полуострову. И когда это всё происходит, то никаких возражений – как не было, так и нет. А поэтому заявление само по себе содержательной части никакой не имеет», – считает политолог Сергей Мельничук.

«Оно направлено, скорее всего, именно на западного обывателя для продолжения нарратива, который задали европейские и американские политики о том, что, дескать, Украина применяет оружие, поставленное только в неких таких условных рамках, которые задаются Западом. Тогда же была придумана некая такая мысль, что удары наносятся только по территории, которая считается своей во избежание некой абстрактной эскалации.

Как мы понимаем, это всё исключительно слова, чтобы успокоить вот такого среднестатистического европейца или американца. К реальности они не имеют никакого отношения, и, соответственно, это заявление для того нарратива и существует. А к тем условиям, в которых мы существуем уже в общем-то изначально, это все было, и так это все и есть»,- заключил политолог.

Руководитель Крымского отделения межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Виктор Аносов уверен, что за заявлениями последуют некие действия.

«Заявление неспроста было сделано, данное заявление они подкрепят наверняка делом. Потому что последние те же атаки дронов, особенно массовые – это проверка нашей защиты и вообще нашей реакции. И последующее заявление о согласованности атак с Западом, что у них есть ракеты, которые предоставил Запад, которые спокойно долетают до любой точки в Крыму.

Я не исключаю, что они и применят эти ракеты, и по практике наверняка. Крымчане уже столько лет уже живут с этим, знают, что это такое. Но конечно найдутся те, которые запаникует, и опять же, не надо забывать, что у нас есть люди, которые поддерживают киевскую власть, так называемые «ждуны», и от них можно ожидать тоже провокаций – теракты на железнодорожных путях, на других объектах, поджоги, поэтому расслабляться нельзя», – заключил Аносов.

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