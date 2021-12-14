Крымчанам вновь настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на Украину

14.12.2021  15:17 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политические репрессии, Россия, Украина
Новости Украины

Без крайней необходимости крымчанам не рекомендуется посещать территорию Украины. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства Республики Крым при президенте России Александр Молохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению юриста, от поездок следует воздерживаться на фоне намерений официального Киева принять закон, позволяющий штрафовать и арестовывать граждан Украины, принявших гражданство РФ. Под действие нововведений попадает большинство крымчан.

Без крайней необходимости крымчанам не рекомендуется посещать территорию Украины. Об этом в эфире телеканала...

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«Риск, безусловно увеличился. Без крайней необходимости жителям Крыма и Севастополя посещать Украину сейчас не стоит. Там очень напряженное время, очень непростая обстановка политическая, грядет непонятная зима с непонятными ценами на энергоносители, политическая турбулентность.

Власть Зеленского «качается» – возможно все, что угодно – вплоть до военного переворота. Поэтому возможны провокации, они есть, идут на границе с Донецком, с Луганском.

Поэтому крымчане в этой ситуации могут оказаться очередными заложниками, которых возьмет украинская власть, начнет торговаться, требовать какого-либо обмена, поэтому без крайней необходимости, конечно, я никому бы не советовал ехать на Украину», – заявил Молохов.

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