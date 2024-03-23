Крымчане были в «Крокусе» во время теракта. Один из них погиб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Один из погибших при теракте в «Крокус сити холле» – уроженец Крыма Сергей Лаптев. Среди спасшихся – коллега-журналист Людмила Киприна с сыном Георгием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сергей Лаптев родился в селе Штормовое Сакского района. 48-летний мужчина находился на заработках в Москве, занимался ремонтом квартир и домов. Любил рок и пошёл на концерт «Пикника». После сообщений о теракте его сын безрезультатно пытался связаться с отцом. После фамилию опубликовали в списках погибших.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мать этого мужчины не в курсе. Ей ещё не сказали. Они ждут официального подтверждения», – сообщили близкие семьи.

Вчера вечером в «Крокус сити холле» оказалась экс-пресс-секретарь горсовета Симферополя Людмила Киприна. К счастью, они с сыном не пострадали.

«После первого хлопка какой-то мужчина крикнул: «стреляют, бежим». И вся толпа ринулась бежать. Как искали выходы под выстрелы один за одним – отдельная история…Мужики выбили запасной выход, и нас волной вынесло на улицу», – рассказала Киприна

С вечера 23 марта крымчане несут свечи и цветы к импровизированным мемориалам жертвам теракта в «Крокус сити холле». По количеству жертв, теракт уже стал вторым среди крупнейших в истории современной России после Беслана. Количество жертв достигло 143 человек. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.