Крымчане были в «Крокусе» во время теракта. Один из них погиб

Любовь Смирнова.  
23.03.2024 19:33
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм


Один из погибших при теракте в «Крокус сити холле» – уроженец Крыма Сергей Лаптев. Среди спасшихся – коллега-журналист Людмила Киприна с сыном Георгием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сергей Лаптев родился в селе Штормовое Сакского района. 48-летний мужчина находился на заработках в Москве, занимался ремонтом квартир и домов. Любил рок и пошёл на концерт «Пикника». После сообщений о теракте его сын безрезультатно пытался связаться с отцом. После фамилию опубликовали в списках погибших.

Один из погибших при теракте в «Крокус сити холле» – уроженец Крыма Сергей Лаптев....

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«Мать этого мужчины не в курсе. Ей ещё не сказали. Они ждут официального подтверждения», – сообщили близкие семьи.

Вчера вечером в «Крокус сити холле» оказалась экс-пресс-секретарь горсовета Симферополя Людмила Киприна. К счастью, они с сыном не пострадали.

«После первого хлопка какой-то мужчина крикнул: «стреляют, бежим». И вся толпа ринулась бежать. Как искали выходы под выстрелы один за одним – отдельная история…Мужики  выбили запасной выход, и нас волной вынесло на улицу», – рассказала Киприна

С вечера 23 марта крымчане несут свечи и цветы к импровизированным мемориалам жертвам теракта в «Крокус сити холле». По количеству жертв, теракт уже стал вторым среди крупнейших в истории современной России после Беслана. Количество жертв достигло 143 человек. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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