Крымчане до сих пор отвыкают от украинского бардака

19.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Шестой год после воссоединения с Россией в Крыму идёт переходный период, а крымчане обвыкаются в российском правовом поле.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал военный корреспондент Александр Коц, сообщивший, что две недели общался в Крыму с самыми разными людьми.

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«Спустя пять лет понимаешь, насколько нездоровый был полуостров тогда, они были испорчены этим украинским бардаком. Они привыкли, что если у тебя есть 500 гривен, ты можешь ездить пьяным за рулём, если есть 50 тысяч, ты можешь отжать себе кусок на море, если у тебя есть 500 тысяч гривен, ты можешь на пяти сотках возвести девятиэтажку. В Севастополе сейчас с этими зданиями проблема, потому что когда приходит Россия, она приходит со своими плюсами и, естественно, со своими минусами. С бюрократией, но при этом с законом, который в Крыму соблюдать тогда не привыкли.

Сейчас потихоньку переходный период проходит, они обвыкаются в российском правовом поле, и при этом понимает, что Украина сегодня – это негосударство, как по Гегелю неправо, то есть, оно функционирует не для блага народа, а для обслуживания интересов своих кланов, но это не работа государства для людей», – рассказал военкор.

«От этого контрабанда запчастей, от этого разворовано 50 процентов бюджета на дороги, а люди отвечают тем же самым. Люди жгут – за сутки два магазина «Roshen», люди голосуют за Зеленского, люди не платят за коммуналку. То есть, к таким взаимоотношениям на Украине крымчане были привыкшие, и сейчас им приходится привыкать по-новому», – добавил Коц.