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19.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Социология, Украина
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Крымчане довольны жизнью больше других россиян – социолог

Новости Украины

Уровень общественного оптимизма в Крыму выше, чем в целом по России.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил украинский социолог, переехавший в Москву после госпереворота, Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Копатько, крымчан воодушевляют перемены, которые произошли на полуострове в последние годы, поэтому рейтинг и президента, и главы республики здесь на высоком уровне.

«В Крыму я проводил опросы не единожды, в Севастополе и в Крыму. Уровень социального оптимизма несколько выше даже будет, чем в среднем по России. Эта инерция пока сохраняется, вопросов много, вопросы есть. Кстати, люди не стесняются отвечать на вопросы, я вам как социолог говорю.

В принципе, есть критика, но в Крыму есть такое понятие, как внутреннее благородство – люди умеют благодарными быть за то, что сделано. Ну и плюс сами они проявили волю, терпение. Это когда связано с блэкаутом, что солидаризировалось крымское общество.

Ну и хочу сказать, что если говорить в целом по Крыму, то из таких моментов, на что я обратил внимание, – очень высокий уровень социального оптимизма – раз, доверие к президенту Российской Федерации беспрецедентно высокое – это два. Доверие к главе Крыма Сергею Аксенову годами стабильно высокое – это три.

Четвертое – ожидание. Если говорить, что сделано – и аэропорт, и «Таврида», и мост действительно сказочный, я много раз через него ездил – это действительно очень красивое, шикарное сооружение», – заявил Копатько.


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