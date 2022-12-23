Крымчане хотят взглянуть в глаза авторам циничных роликов о призыве в добровольцы

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Крымские эксперты и комментаторы раскритиковали рекламный ролик военной службы по контракту, который главной мотивацией ставит заработки в армии.

Некоторые усмотрели в таких видео «происки пятой колонны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть многие, кто не дожидаясь мобилизации, ушли добровольцами, и они смеются, потому что у людей был один мотив, который заставил взять оружие, и он был совсем не про деньги, особенно у тех, кто ехал в первые дни или вступил в ополчение ДНР, – подчеркнул координатор штаба «Мы Вместе – Севастополь» Станислав Крутянский. – Это было 100% никаким фактором. Подчёркивать, какие внутренние ресурсы подталкивают брать людей в руки оружие, идти добровольцами и не бежать от мобилизации – это нужно подчёркивать».

Начальник штаба казачьего штурмового батальона «Таврида» Вячеслав Такмаков добавил, что хотел бы лично посмотреть в глаза автору сценария такого ролика.

«Наш первый добровольческий батальон был сформирован 19 марта, и говорить о том, что были какие-то деньги – от слова совсем. Записывались те, кому еле-еле исполнился 21 год, даже в армии не служил, и кому за 60 умудрялись многие пулемёт потаскать, и полностью во всем снаряжении бегали и ходили. Вот эти ролики вообще ни о чем».

Депутат Госсовета Крыма Николай Волков считает, что такими роликами себя дезавуирует «пятая колонна».

«Эти ролики делают предатели, – этих людей, которые делают такие ролики, нужно проводить расследование и наказывать. Ну, это же очевидная пятая колонна, сидящая где-то у нас в этих студиях, и которая специально делает, чтобы пакость против нашего русского героического солдата. Это очевидные предатели», – подчеркнул он.