Крымчане хотят взглянуть в глаза авторам циничных роликов о призыве в добровольцы

23.12.2022  20:48 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 176
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Крымские эксперты и комментаторы раскритиковали рекламный ролик военной службы по контракту, который главной мотивацией ставит заработки в армии.

Некоторые усмотрели в таких видео «происки пятой колонны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымские эксперты и комментаторы раскритиковали рекламный ролик военной службы по контракту, который главной мотивацией...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Есть многие, кто не дожидаясь мобилизации, ушли добровольцами, и они смеются, потому что у людей был один мотив, который заставил взять оружие, и он был совсем не про деньги, особенно у тех, кто ехал в первые дни или вступил в ополчение ДНР, – подчеркнул координатор штаба «Мы Вместе – Севастополь» Станислав Крутянский. – Это было 100% никаким фактором. Подчёркивать, какие внутренние ресурсы подталкивают брать людей в руки оружие, идти добровольцами и не бежать от мобилизации – это нужно подчёркивать».

Начальник штаба казачьего штурмового батальона «Таврида» Вячеслав Такмаков добавил, что хотел бы лично посмотреть в глаза автору сценария такого ролика.

«Наш первый добровольческий батальон был сформирован 19 марта, и говорить о том, что были какие-то деньги – от слова совсем. Записывались те, кому еле-еле исполнился 21 год, даже в армии не служил, и кому за 60 умудрялись многие пулемёт потаскать, и полностью во всем снаряжении бегали и ходили. Вот эти ролики вообще ни о чем».

Депутат Госсовета Крыма Николай Волков считает, что такими роликами себя дезавуирует «пятая колонна».

«Эти ролики делают предатели, – этих людей, которые делают такие ролики, нужно проводить расследование и наказывать. Ну, это же очевидная пятая колонна, сидящая где-то у нас в этих студиях, и которая специально делает, чтобы пакость против нашего русского героического солдата. Это очевидные предатели», – подчеркнул он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть