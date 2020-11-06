Крымчане поднялись против застройки, закрывающей вид на море

06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Жители Алупки смогли приостановить очередную стройку на месте видовой площадки в городе.

Об этом в своем блоге сообщил местный активист Дмитрий Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, недовольные строительством в районе дома №27 по улице Нагорной жители собрали сход, где потребовали разъяснить ситуацию с застройкой. К ним на встречу приехали представители городского совета, которые рассказали, что земельный участок, на котором ведется стройка был выдан для индивидуального жилищного строительства еще при Украине.

«Жителей города Алупка продолжает беспокоить вопрос проданных земель в украинский период. Проданы видовые площадки, которыми жители пользовались десятилетиями, проданы городские остановки и общественные туалеты, парки и детские площадки, выпиливаются вековые деревья, город становится сплошным забором.

Сегодняшняя встреча с депутатами и представителями юридического отдела прошла на проданной видовой площадке, которой пользовались местные жители не одно десятилетие, сейчас там стоит огромный забор, который перекрыл вид на море и за забором работает техника. Люди просили остановить стройку до выяснения правильности оформленных документов, убрать забор ,и освободить проход к домам как и было ранее», – заявил Лебедев.

Он подчеркнул, что по просьбе местных жителей строительство было приостановлено.

«Строительные работы в районе дома №27 по улице Нагорной в Алупке приостановлены. Данное решение принято по результатам выезда сотрудников департамента муниципального контроля. В частности, подрядчику, ведущему строительные работы на данном участке, вручено уведомление, в котором рекомендовано приостановить работы до рассмотрения всех поданных жалоб жителей города Алупка.

Проверочные мероприятия продолжаются, в частности ожидается заключение специализированной организации по противооползневым работам, а также проводится административное разбирательство за самовольный снос зелёного насаждения.

Участок, расположенный в районе дома №27 по улице Нагорной в Алупке, имеет статус «ранее учтённый», что свидетельствует о возникновении прав на него до воссоединения Крыма с Россией.

Земельному участку присвоена категория «Земли населённых пунктов», вид разрешённого использования – «Для индивидуального жилищного строительства. Согласно действующей градостроительной документации участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки. Также собственником участка было подано официальное уведомление о начале строительства», – сказал активист.

Он также отмечает, что местные власти на жалобы жителей предлагают «забыть, что было при Украине».

«Очень печально видеть когда власти которые должны работать для людей говорят давайте забудем, что было при Украине. Как мы должны забыть проданные остановки и туалеты, детские и видовые площадки. Сейчас подобный план махинации проходит и на месте бывшего туалета ост. Пожарка, сейчас пытаются по ускоренной технологии сделать недооформленные документы и начать строительство очередного дома. Остановка и туалет на том месте будут убраны», – пообещал Лебедев.