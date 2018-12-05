05.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Крымчане теряют деньги из-за отсутствия крупных российских банков. Это на конкретном личном примере показал известный блогер Александр Талипов, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Меня удивляют люди на высоких должностях, которые заявляют, что банки в Крыму работают отлично и крупные российские банки тут не нужны.. Вот сейчас, плачу за дошкольную подготовку ребенка, платеж почти одна тысяча рублей в месяц и комиссия 150 рублей! Але, мы в Крыму и платим в пользу крымской организации или платеж фиг знает куда отправляем? Спрашиваю, а если 50 рублей? Говорят-скорее всего такая же комиссия! В Сбербанке на материке вообще комиссия в большинстве своем нулевая, зарабатывают на оборотах средств, ну а крымчане богатые, могут себе позволить», – написал Талипов у себя в Фейсбуке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он также приводит раскладку, за что с него взыскали деньги.

«Комиссия за заполнение бланка за перевод без открытия счета – 42 рубля 37 копеек. Комиссия за перевод без открытия счёта -100 рублей. НДС за комиссию за заполнение бланка заявления за перевод без открытия счета – 7 рублей 63 копейки. А сколько таких бюджетных платежей по республики, с каждого вот такая обдираловка.. Ещё удивился, как это нет комиссии за комиссию?», – иронизирует Талипов.