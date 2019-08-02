Крымчане: В Киеве сменился караул, а не режим

02.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко

С приходом новой власти на Украине не произошло смены режима.

Так называемая «команда Зе» во главе с новым президентом Владимиром Зеленским является всего лишь очередной «сменой караула».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил политолог Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тот режим бандитски-террористический, пришедший в результате государственного переворота, который сложился на Украине в 2014-м году, он никуда не делся.

Сменились персоналии, а режим остался. Произошла не смена режима, а смена караула.

Посмотрим, куда заведет страну этот веселый молодой человек, который по-прежнему еще веселый, но уже не такой молодой, на самом деле.

Но я не ожидал и думаю, что нет смысла ожидать от новой команды, что они все глупости, наделанные предыдущими, гадости, тут же переделают», – заключил Никифоров.