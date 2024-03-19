«Крымчане заготавливают ежей в банках» – западная пресса похоронила остатки своего имиджа

Свобода слова и объективность западной прессы себя дискредитировали еще в 2014 году во время освещения событий Русской весны в Крыму.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в интервью «Дума ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму в эти дни была вся западная пресса, были аккредитованы более 1000 средств массовой информации, все ведущие СМИ. А мы с руководителями Крыма наперебой давали интервью всем – американцам, европейцам, японцам, которые дружно косяками ходили с камерами, всё снимали. И как потом было интересно смотреть и читать, что они писали. Благо, есть знания некоторых иностранных языков», – подчеркнул политик. Бахарев вспомнил о публикации газеты «Le Monde» времен весны 2014 года, в которой утверждалось, что, опасаясь голода, крымчане на зиму заготавливают ежей. «Это, как в Советском Союзе газета «Правда», такой неофициальный, но очень уважаемый печатный орган. Заголовок до сих пор помню: «Чтобы выжить зимой, крымчане заготавливают ежей в банках». Благо, я немного знаю французский, и могу изъясняться, читать», – подчеркнул политик.

После таких публикаций все рассказы о свободе слова, журналисткой непредвзятости и объективности стали пустым звуком.

«Я сам был журналистом и немножко смотрел на представителей ведущих западных СМИ, когда они приезжали в Крым, с определённым пиететом. Мне казалось, что такие уважаемые люди, с международной репутацией. Но когда прошёл референдум, с этой вредной иллюзией мы расстались. Мы поняли, что там цензура не хуже позднесоветской, которую еще я успел застать. Я увидел, как эти люди продают свой профессионализм в угоду политической конъюнктуре, потому что ничего другого им просто не позволят напечатать, только тот ужас и глупости, которые они печатали, что «крымчан загоняют под дулами автоматов на участки для голосования, совершают насилие над людьми», и всё, что тогда писали, вот эти «ёжики в банках» – они там на ура пошли на Западе. Я уверен, что за это время ситуация могла стать только хуже. Потому что мы видим, что там происходит со свободой слова. Мы видим, как преследованию подвергаются не то, что журналисты – политики, которые придерживаются другой точки зрения. Поэтому то, что сейчас там пишут про Крым, даже не интересно», – отметил Бахарев.

Так же не интересны и заявления Киева, где год от года обещают то пить кофе на ялтинской набережной, то ловить рыбу в Севастополе.

«Чем они только нам ни грозили. Я не говорю, что это добавляет нам какого-то комфорта или успокоения – нет. Но о панических настроениях говорить не приходится. Вообще, сделанное в 2014 году – показало, в том числе, чего мы стоим. Это главное завоевание «Крымской весны», говорить о том, что мы прошли такую закалку нашего особого крымского характера. Это не какое-то самолюбование, речь абсолютно не об этом. Есть патриотизм слов, а есть патриотизм действия. Мне кажется, крымчанам уже не нужно доказывать никому, и себе, в том числе, что мы любим Россию. Потому что мы столько за нее боролись. Мы столько сделали, чтобы эта Россия появилась. И фактически это новая Россия, в которой мы сегодня живём, она появилась тогда впервые, тогда в марте 2014 года. Когда Россия не на словах, а на деле продемонстрировала готовность защищать свои национальные интересы. Потому что, если мы отказываем России в праве защищать свои национальные интересы и их носителей, соотечественников, в том числе проживающих за рубежом, всеми имеющимися в её распоряжении способами, тогда мы вообще отказываем России в её праве на существование. И, как говорит наш президент, Россия или будет сильной, или её не будет вообще. И вот эта сильная Россия уже 10 лет проходит испытания – и остаётся сильной. А до 2014 года она была разная», – заключил Бахарев.