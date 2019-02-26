Крымчанин дозвонился до Сенченко: Полезете – получите по зубам!

26.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Житель российского Крыма дозвонился в эфир спонсируемой госдепом США радистанции «Крым.Реалии» и пообещал присутствующему в студии члену партии Юлии Тимошенко майданщику Андрею Сенченко, что украинские националисты получат достойный отпор в случае попытки возвращения полуострова под контроль Киева.

«Я хочу сказать тем, кто мечтает о возвращении Крыма – забудьте о Крыме. Мы ушли после госпереворота навсегда. Сколько бы ни мечтали, что бы ни делали, а кто полезет, получит по зубам. Мы вооружены и очень опасны», – заявил крымчанин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ответ на это Сенченко пообещал выселить или посадить тех, кто поддерживает аналогичное мнение.

«Было определенное небольшое число таких неадекватов, опасных состоянием своих мозгов, они, безусловно, есть. Но хочу сказать, что это незначительная часть населения Крыма, которая просто активно вводила в такое состояние Крым и крымчан.

В целом там люди трезво мыслязщие, большинство населения. Другое дело, что есть когорта предателей, которым отступать некуда. Они прекрасно понимают, что при возвращении Крыма им придется либо бежать с оккупантами, либо они сядут в тюрьму…

Таким персонажам из Крыма я могу сказать – собирайте вещи и готовьтесь бежать», – заявил Сенченко.