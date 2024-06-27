Крымчанин получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины

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Житель Сакского района Крыма приговорён к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Он отправлял в украинский чат-бот информацию о месторасположении войск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Установлено, что в августе 2022 года с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины, мужчина осуществлял видеозаписи процесса работы комплекса противовоздушной обороны, комментируя его месторасположение. Сообщения он отправлял посредством одной из социальных сетей в чат-бот, используемый украинской стороной», – уточнили в прокуратуре Крыма.

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Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину в Псковской области. Подробности дела не разглашаются, заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, ранее в Крыму задержали 28-летнего шпиона-велосипедиста, который собирал данные о стратегических объектах под видом велопрогулок. Камера на шлеме проводила видеосъемку, которая после распространялась на украинских каналах. За свою работу шпион-велосипедист получал вознаграждение от спецслужб Украины.