Крымчанин получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Любовь Смирнова.  
27.06.2024 14:40
  (Мск) , Симферополь
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Война, Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы


Житель Сакского района Крыма приговорён к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Он отправлял в украинский чат-бот информацию о месторасположении войск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Установлено, что в августе 2022 года с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины, мужчина осуществлял видеозаписи процесса работы комплекса противовоздушной обороны, комментируя его месторасположение. Сообщения он отправлял посредством одной из социальных сетей в чат-бот, используемый украинской стороной», – уточнили в прокуратуре Крыма.

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Житель Сакского района Крыма приговорён к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Он...

Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину в Псковской области. Подробности дела не разглашаются, заседание проходило в закрытом режиме.


Напомним, ранее в Крыму задержали 28-летнего шпиона-велосипедиста, который собирал данные о стратегических объектах под видом велопрогулок. Камера на шлеме проводила видеосъемку, которая после распространялась на украинских каналах. За свою работу шпион-велосипедист получал вознаграждение от спецслужб Украины.

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