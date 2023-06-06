Крымчанин получил 15 лет за поджог здания администрации и призывы к терактам

Любовь Смирнова .  
06.06.2023 18:15
  (Мск) , Ростов-на-Дону
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Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, экстремизм


Житель Евпатории Богдан Азизов, обливший местную администрацию синей и желтой краской и после попытавшийся ее поджечь бутылками с зажигательной смесью, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Ему вменили теракт, публичные призывы к террористической деятельности, вандализм из политической ненависти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Житель Евпатории Богдан Азизов, обливший местную администрацию синей и желтой краской и после попытавшийся...

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Год назад в ночь на 16 мая на тот момент 27-летний Богдан Азизов с банками краски и «коктейлем Молотова» отправился к зданию администрации Евпатории. В начале он облил синей и желтой краской вход в здание и стену, а, затем, кинул бутылку с зажигательной смесью. Причем в этот момент в дверном проеме появился охранник, и едва увернулся от летящей бутылки.

Поскольку совершаемые действия Азизов снимал на камеру мобильного телефона и выложил в соцсети, поджигателя задержали через несколько часов, а видеозапись стала основанием для предъявления обвинения по статье покушение на теракт. Кроме того, видео он сопровождал комментариями с угрозами совершения терактов в отношении сотрудников администрации Евпатории, а также призвал присоединиться к его «акции».

После этого действительно было зафиксировано два случая пожога – в селе Пушкино Советского района нетрезвый молодой человек метнул бутылку с керосином в здание сельской администрации, во втором случае объектом поджигателя стало здание военкомата Симферопольского района.

Первого поджигателя приговорили к 3 годам колонии и возмещению ущерба на 700 тысяч рублей, второго – к 10 годам лишения свободы. Сотрудники ФСБ задержали его в июне прошлого года при подготовке более крупного теракта – подрыва железнодорожного моста.

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