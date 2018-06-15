15.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Криминал, Украина

Крымчанин помог разоблачить украинского рабовладельца


В Одесской области предприниматель силой держал рабов, которые батрачили на его консервном заводе.

Об этом сообщили в фейковой «Прокуратуре АР Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Раскрыть деятельность рабовладельца позволила жалоба крымчанина, который выехал на заработки на территорию Украины.

«Гражданин Украины, который постоянно проживает в Автономной Республики Крым, а на летний сезон приехал на материковую часть Украины на заработки, сообщил правоохранительным органам о насильственном содержания людей, которых привлекают к принудительному труду, путем применения физического насилия, на территории завода в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство. 14 июня на территории завода следователями проведен санкционированный обыск. Во время обыска обнаружено около 30 человек, которые против своей воли содержались на заводе и эксплуатировались на производстве консервации. Среди них была и беременная женщина», – говорится в сообщении.

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