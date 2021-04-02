Подпишись на рассылку
02.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, экстремизм
Просмотров:

Крымчанин поплатился за экстремистские песни


Симферопольский райсуд в Крыму признал виновным в распространении экстремистских материалов местного жителя Руслана Умерова, который на своей странице в соцсети разместил запрещенную в России песню бывшего чеченского боевика Тимура Муцураева.

Об этом говорится в сообщении финансируемой на западные гранты организации «Крымская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Суд оштрафовал Умерова на тысячу рублей, но защита планирует отменить приговор. Его адвокатом стал защищающий меджлисовцев Эмиль Курбединов, который стал собирать документы, подтверждающие тяжелый диагноз подзащитного — он страдает инвалидностью с детства, а также заявление о вызове двух свидетелей.

«Дело не в деньгах, а в торжестве справедливости», – заявил Умеров и подчеркнул, что опубликовал в своем блоге эту песню еще в мае прошлого года и не знал, что она находится в списке экстремистских материалов.

Напомним, Юргинский городской суд Кемеровской области в апреле 2010 года запретил два десятка песен Тимура Муцураева, признав их экстремистскими. Многие из них все еще доступны для прослушивания, но их публикация запрещена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть