Крымчанин поплатился за экстремистские песни

02.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Симферопольский райсуд в Крыму признал виновным в распространении экстремистских материалов местного жителя Руслана Умерова, который на своей странице в соцсети разместил запрещенную в России песню бывшего чеченского боевика Тимура Муцураева.

Об этом говорится в сообщении финансируемой на западные гранты организации «Крымская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд оштрафовал Умерова на тысячу рублей, но защита планирует отменить приговор. Его адвокатом стал защищающий меджлисовцев Эмиль Курбединов, который стал собирать документы, подтверждающие тяжелый диагноз подзащитного — он страдает инвалидностью с детства, а также заявление о вызове двух свидетелей.

«Дело не в деньгах, а в торжестве справедливости», – заявил Умеров и подчеркнул, что опубликовал в своем блоге эту песню еще в мае прошлого года и не знал, что она находится в списке экстремистских материалов.

Напомним, Юргинский городской суд Кемеровской области в апреле 2010 года запретил два десятка песен Тимура Муцураева, признав их экстремистскими. Многие из них все еще доступны для прослушивания, но их публикация запрещена.